В Азербайджане подорожали продукты

В марте 2021 года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 101,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия по сравнению с мартом предыдущего года составил 104,8%, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

Отмечается, что в марте по сравнению с предыдущим месяцем подорожали рис, мука, манная и гречневая крупы, макаронные изделия, печенье, вафли, куриное мясо, свежая и замороженная рыба, молоко, йогурт, сметана, творог, сыр, сливочное и растительное масла, лимоны, апельсины, мандарины, киви, бананы, яблоки, груши, айва, гранаты, орехи, капуста, помидоры, морковь, свекла, тыква, картофель, лук, сахар и сахарная пудра, конфеты, чай, минеральная вода, лимонад, водка, табачные изделия.

На другие продукты питания существенных изменений не произошло.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, а по сравнению с мартом предыдущего года - 103,7%.

В марте по сравнению с предыдущим месяцем выросли цены на некоторые непродовольственные товары - цемент, кирпич, стиральные машины, кондиционеры, шампуни для волос.

А мобильные телефоны подешевели. Существенных изменений в ценах на другие непродовольственные товары не произошло.

В марте 2021 года индекс потребительских цен на платные услуги населению составил 100,1% к предыдущему месяцу и 103,4% к марту прошлого года.