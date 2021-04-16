https://news.day.az/society/1334677.html УЗИ и рентген бесплатны для застрахованных
УЗИ и рентген бесплатны для застрахованных
"Медицинские услуги в рамках системы обязательного медицинского страхования теперь доступны по всей стране. Ультразвуковое исследование и рентген также бесплатны для застрахованных".
Как сообщает Day.Az, об этом сказала начальник управления маркетинга и связей с общественностью Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.
Однако, по ее словам, при этом обязательно направление от врача.
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