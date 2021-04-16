УЗИ и рентген бесплатны для застрахованных

"Медицинские услуги в рамках системы обязательного медицинского страхования теперь доступны по всей стране. Ультразвуковое исследование и рентген также бесплатны для застрахованных".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала начальник управления маркетинга и связей с общественностью Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Однако, по ее словам, при этом обязательно направление от врача.