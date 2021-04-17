Таинственный караван-сарай в Фатмаи

Караван-сарай- общественное строение встречающееся Ближнем и Среднем Востоке и в Средней Азии, в городах, на дорогах и в ненаселенных местах, служащее кровом и стоянкой для путешественников, как правило - для торговых караванов. В караван - сарае путник мог отдохнуть, напоить и накормить своего коня или верблюда, помолится и переночевать. Помимо того, караван-сараи выполняли еще и функцию укрепленных "мини крепостей". Долгой осады и штурма они, конечно, не выдержали б, но, защитится от бандитов было вполне возможно.

По одной из версий происхождение слова "краван" - "карбан", означает труппа путешественников. Группа людей (торговцев) встречались, и они вместе образовали караван, чтобы защитить себя от нападений бандитов. По этой причине местные власти строили жилища на дорогах с более или менее регулярными интервалами, которые будут составлять будущий караван-сарай, слово, состоящее из каравана (караван) и сарай (дворец, большой дом, двор).

Персы считаются первыми создателями почтовых сетей, при Дарии I, а также караван- сараев. При Сасанидах строительство дорог также росло. Приход Ислама ускорил строительство караван-сараев. Однако, золотой век строительства караван-сараев - это эпоха Сефевидов. Идея развития внутренней и внешней торговли требовала развитой дорожной системы. Среди царей Сефевидов для развитие торговли особенно много сделал шах Аббас I, который отремонтировал старые караван-сараи и построили много новых.

Караван-сарай Дейр-э-Гачин на дороге между Рей и Исфаханом был восстановлен во времена Сефевидов в 17 веке.

Караван-сарай имели несколько разных архитектурных форм. Форму "мини- крепости" обычно имели караван-сарай, которые строились вдоль караванных дорого. Такой караван-сарай имел квадратное или прямоугольное построение в основном с открытым двором. Внутри находились комнаты для проживания и складские помещения для товара. В обязательном порядке присутствовал загон для вьючных животных. В безводных местностях караван-сараи, как правило, обладали своими собственными полуподземными водохранилищами, колодцами или овданами.

Ярким примеров может, служить караван-сарай в Сангачале.

Городские караван-сараи больше напоминали гостиницы с конюшнями и загонами для животных. Кроме того, здесь были чайхана, бани и многие другие постройки, и учреждения, необходимые путешественникам.

Бухарский караван-сарай и караван-сарай Мултани в Баку

На территории нашей страны много караван-сараев, построенных в разные эпохи. Они хорошо известны и описаны. Одни из самых крупных караван-сараев в Азербайджане находятся в Шеки. Это Верхний караван-сарай общей площадью около 6 тыс. кв.м, и имеющий 300 комнат. А также Нижний караван-сарай, занимающий площадь - около 8 тыс. кв.м. однако комнат в нем находилось меньше - 242. Другие известные караван-сараи Азербайджана это: караван-сарай в Миаджик, караван - сарай в Гяндже в Карабахе и другие.

Однако в некоторых деревнях Апшеронского полуострова встречаются и маленькие караван-сараи, больше напоминающие небольшой гостевой дом. Такие "гостевые дома" были видимо непосредственно связанны с жизнью и основной деятельною деревни, в которых строились. Можно предположить, что караван - сарай в деревне Нардаран, был построен для путников приходящих в Нардаранское святилище (Пир), караван-сарай в деревни Балаханы скорее всего был построен для купцов нефтью, караван-сарай в Бильгя обслуживал путников, приходящих в порт, что находился недалеко.

В этом контексте, интересно отметить мечеть Низам-ад-Дина в деревни Амирджаны. Мечеть была построена Эмиром Низамеддином Кесрани в период правления ширваншахов 1329-1330г. Судя по архитектуре и письменным источникам, первоначально это был караван-сарай, но позже, видимо из-за, того, что путники так же использовали его как место для намаза, он был переделан в мечеть. По словам местных жители это было место, где собирались паломники для отправки в святые для мусульман города (Мекку, Кярбала, Мешхед). Можно предположить, что функцию караван-сарая мечеть выполняла до этого.

Мечеть Низам-ад-Дина в деревни Амирджаны

Однако среди караван-сараев Апшерона есть и один, всеми забытый, но очень интересный по своему географическому местоположению и архитектурному стилю. Это недавно обнаруженный мной небольшой караван-сарай в деревни Фатмаи.

Караван-сарай имеет сводчато-купольную конструкцию и состоит из нескольких комнат соединённых между собой. Как можно судить по полуразрушенной постройке, также существовал один большой зал. Караван-сарай одноэтажный, и построен из местного известняка с использованием обточенных камней в сводах галерей. Сооружение имеет окна, которые выходят на улицу, и которые, скорее всего, были открыты в более позднее время. Около входа имеются места для привези животных. По своему строению он напоминает похожий по типу караван-сарай-гостевой дом в деревне Балаханы. Над дверью имеется китабя (эпиграфическая надпись), однако она плохо сохранилась и почти не читается.

Можно предположить, что он был построен в 18 или 19 веке. Это вывод подтверждается и рассказами местных старожилов, но говорить о более точных датах можно лишь после серьезных исследований. Возможно, караван сарай был построен представителем рода Селимхановых, также проживающих в этой деревне. Важно также отметить, что около караван-сарая имеется колодец, который относиться в 18 веку. А также недалеко располагается мечеть, древнее кладбище и хамам.

Как было указанно выше, небольшие караван-сараи строились в деревнях согласно тому, чем она знаменита или чем в этой деревни занимались. Можно предположить, что караван-сарай в деревни Фатами был построен для купцов торгующих солью, ибо вокруг деревни есть несколько соленых озер, с которых с незапамятных времен собирали соль, или для путников посещающих древнее кладбище и святилище - пир, который до недавнего времени существовал в деревне. Видимо, тут проходили караванные пути, и деревня играла важную роль в жизни полуострова.

Караван-сарай в Фатмаи

Китабя караван-сарая в деревне Фатмаи.

Караван-сараев, как исторических объектов на территории Апшерона осталось не так много. Данный караван-сарай, к сожалению, не включен в список охраняемых памятников. Он требует учета, консервации и реставрации. Очень важно сохранить эту страничку нашей истории для будущих поколений.

Места для завязывания животных

Остатки караван-сарая в деревни Фатмаи.

Источники:

Караван-сарай // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. - СПб., 1907-1909.

Бретаницкий Л. С. Зодчество Азербайджана XIII - XV вв. и его место в архитектуре Переднего Востока. - Москва, 1966.

Пугаченкова Г.А. Зодчество Центральной Центральной Азии, XV в.: ведущие тенденции и черты. - Ташкен, 1976.

Пугаченкова Г.А. Из художественной сокровищницы Среднего Востока. - Ташкен, 1987.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%CC%81%D0%BD%2D%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%CC%81%D0%B9%20(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81.

https://azerhistory.com/?p=6301

https://www.fotros.com/ru/blog/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

Фото и текст: Вахид Шукюров