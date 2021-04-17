Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, южный ветер днем сменится умеренным северо-западным, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-13, днем - 18-22, в Баку ночью - 11-13, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В горных районах Азербайджана завтра днем пройдут кратковременные дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, местами туман, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-12, днем - 22-27, в горах ночью - 3-8, днем - 10-15, местами - 18-20 градусов тепла.