Стали известны подробности смерти девушек в хостеле в Баку

Стали известны подробности смерти молодых девушек в хостеле Seaside в Сабаильском районе столицы. Они задохнулись угарным газом, передает Day.Az со ссылкой на unikal.org.

Одной из них - Ляман Дадашовой было 19 лет. Другой временно проживающей в хостеле девушке - Хаяле Мамедовой было 20.

По данному факту в прокуратуре Сабаильского района проводится расследование.