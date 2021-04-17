https://news.day.az/society/1334876.html Стали известны подробности смерти девушек в хостеле в Баку
Стали известны подробности смерти девушек в хостеле в Баку
Стали известны подробности смерти молодых девушек в хостеле Seaside в Сабаильском районе столицы. Они задохнулись угарным газом, передает Day.Az со ссылкой на unikal.org.
Одной из них - Ляман Дадашовой было 19 лет. Другой временно проживающей в хостеле девушке - Хаяле Мамедовой было 20.
По данному факту в прокуратуре Сабаильского района проводится расследование.
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