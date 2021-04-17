Важная новость о кафе и ресторанах - по всей стране...

В 20-ти предприятиях общепита выявлены факты грубого нарушения требований законодательства, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ).

Агентство продолжает рейды в объектах общепита для контроля за выполнением методических указаний по профилактике коронавируса. В связи с этим 14 апреля в 462 объектах общепита было проведено 800 мониторингов, во время которых в 20 предприятиях были выявлены факты грубого нарушения требований законодательства.

В связи с выявленными недочетами были приняты соответствующие меры согласно Кодексу об административных проступках Азербайджана.

Отметим, что АПБ расширило масштаб мониторингов в объектах общепита Баку и регионов страны. В настоящее время мониторинги продолжаются, и в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих правила, будут приняты самые строгие меры.

Со списком заведений можно ознакомиться по ссылке.