Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит +10...+13, днем +19...+24 градуса, в Баку - ночью +11...+13, днем +20...+22 градуса.

Атмосферное давление повысится до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, в некоторых местах есть вероятность молний и картковременных дождей. Будет дуть западныйный ветер. Температура воздуха ночью составит +10...+15, днем +24...+29 градусов, в горах - ночью +7...+12, днем +15...+20, а в некоторых местах +23...+25 градусов.

Согласно прогнозу, 19 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.