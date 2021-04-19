https://news.day.az/society/1335337.html В Азербайджане общественный транспорт не будет работать неделю - Даты
С 9 по 15 мая в Азербайджане объявлены выходными днями.
В Азербайджане общественный транспорт не будет работать неделю - Даты
С 9 по 15 мая в Азербайджане объявлены выходными днями.
В эти же дни не будет работать общественный транспорт, передает Day.Az.
Решение опубликовал оперштаб.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре