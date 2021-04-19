Обнародован порядок предоставления образовательных кредитов

Образовательные кредиты будут предоставляться в вузах Азербайджанской Республики и научным организациям в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти для полной оплаты стоимости обучения и расходов по образованию в период учебы (оплаты аренды жилья, расходов на питание, учебные пособия, транспортных расходов и др.).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предварительной версии законопроекта "О высшем образовании".

Отмечено, что источниками образовательных кредитов являются средства, выделяемые из государственного бюджета, собственные средства банков, средства, выделяемые работодателями, из источников международных финансовых учреждений и кредитных организаций-гарантов, а также средства, выделяемые из других источников, не запрещенных законодательством.

Образовательный кредит может быть последовательно предоставлен учащимся для продолжения обучения на всех уровнях высшего образования.

При отчислении обучающегося из образовательного учреждения в период действия договора об образовательном кредите от него могут потребовать вернуть полученный им кредит и начисленные по кредиту проценты до срока, предусмотренного договором об образовательном кредите.