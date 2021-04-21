Как избежать ужесточения карантина перед праздником Рамазан?

Если во время месяца Рамазан уровень суточных заражений коронавируса резко возрастет, это приведет к неизбежности ужесточения карантинного режима в летние месяцы. Текущая эпидемиологическая ситуация с COVID-19 оказывает большее влияние на население страны. Чтобы не пришлось вводить дополнительные ограничения, гражданам следует быть особо внимательными в праздничные дни.

Об этом Day.Az сказала исполнительный директор Общественного объединения "Служба здоровью" Парвана Велиева.

По ее словам, в братской Турции, которая всегда празднует Рамазан с большим энтузиазмом и интересом, обсуждается ряд серьезных мер по предотвращению роста числа заражений во время массовых церемоний ифтара.

"Например, предлагается ввести ограничение на передвижение в районы и другие города, закрытие кафе и ресторанов, людям старше 65 лет могут запретить выходить из дома, потому что они могут быть носителями вируса. В настоящее время в Турции ежедневно от COVID-19 умирает 250-300 человек. Поэтому правительство страны вынуждено идти на ввод дополнительных ограничений", - пояснила она.

Эксперт напомнила, что в Пакистане в прошлом году до начала праздника Рамазан количество суточных заражений в день составляло менее 800, в то время как в первую неделю после Рамазана цифра подскочила до 6000 заболевших в день.

"После этого в стране был введен строгий карантинный режим. В Пакистане людям старше 50 лет не разрешается молиться в мечетях во время Рамазана, другие граждане могут молиться в мечетях при условии соблюдения масочного режима", - заявила наша собеседница.

Как сообщила Велиева, чтобы предотвратить массовые собрания во время праздника Рамазан, Саудовская Аравия запретила проведение ифтара (прекращение дневного поста приемом пищи после захода солнца - ред.) и имсака (время начала поста - ред.) в мечетях.

"Многие мусульманские религиозные лидеры утверждают, что процесс вакцинации не нарушает пост. Хотя пандемия ограничила исламские обряды по всему миру, ислам повелевает нам быть терпеливыми и защищать друг друга. Соблюдая правила, мы защищаем себя, а значит и каждого члена общества. Такое поведение является моральной ценностью ислама", - подытожила Парвана Велиева.

Абдул Керимханов