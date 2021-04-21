https://news.day.az/society/1335902.html Похоронен азербайджанский солдат, погибший пять месяцев назад в Отечественной войне
Похоронен азербайджанский солдат, погибший пять месяцев назад в Отечественной войне
Сегодня был похоронен житель села Муган Гаджигабульского района Керимли Галасы Муслим оглу (2000 г.р.), погибший в боях в селе Дашалты 5 месяцев назад.
Как сообщает Day.Az, шехида похоронили рядом с его матерью на сельском кладбище.
Отметим, что Г.Керимли пропал без вести 2 ноября прошлого года в боях за Шушу. После пятимесячных поисков его тело было найдено в селе Дашалты и передано родственникам.
Соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева Галасы Керимли был награжден медалью "Отважный боец".
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