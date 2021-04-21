Похоронен азербайджанский солдат, погибший пять месяцев назад в Отечественной войне

Сегодня был похоронен житель села Муган Гаджигабульского района Керимли Галасы Муслим оглу (2000 г.р.), погибший в боях в селе Дашалты 5 месяцев назад.

Как сообщает Day.Az, шехида похоронили рядом с его матерью на сельском кладбище.

Отметим, что Г.Керимли пропал без вести 2 ноября прошлого года в боях за Шушу. После пятимесячных поисков его тело было найдено в селе Дашалты и передано родственникам.

Соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева Галасы Керимли был награжден медалью "Отважный боец".