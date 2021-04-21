В Ханкенди армянки проверяют паспорта у мужчин, опасаясь, что их «похитят азербайджанцы»

Телеграмм-канал "Голос моря" распространил любопытное видео с рынка в Ханкенди.

На видео слышен диалог между мужчиной и женщиной, работающей на рынке в Ханкенди. "Бдительная" продавщица замечает странное поведение мужчины, который, по ее словам, уже несколько дней появляется на рынке и что-то снимает. Недолго думая, она требует от него предъявить паспорт. В итоге, "подозрительный" мужчина оказался армянин по имени Левон, который является гражданином России, передает Day.Az.

А теперь самое интересное. Оказывается, женщины на рынке в Ханкенди проверяют паспорта у всех мужчин, потому что "среди армян распространились слухи, что армянские власти раздали более тысячи паспортов азербайджанцам. И теперь азербайджанцы проникают в Ханкенди, чтобы похищать армян".

Разумеется, никакого подтверждения подобным слухам и в помине не было, равно как и случаев "похищения". Но женщине на рынке явно достаточно и сплетен.

Говорить о том, что это очередной маниакальный бред армян, думается, не стоит. Но этот случай показывает, насколько сильно запугано армянское население Карабаха. И здесь явно постарались остатки марионеточного режима, некогда существовавшего в Карабахе. Они продолжают свою подрывную деятельность, ведь им совсем невыгодно, чтобы армяне Карабаха воочию убедились в том, что азербайджанцы вовсе не собираются их трогать и два народа могут мирно сосуществовать.

Ханкенди - неотъемлемая часть Азербайджана, и никаких армянских паспортов для его посещения не нужно. И чем быстрее армяне Карабаха осознают, что настоящую опасность для них представляют именно эти остатки марионеточного режима, тем быстрее они смогут вернуться к нормальной жизни. А это возможно лишь в составе Азербайджана.