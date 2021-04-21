Суд не отпустил бывшего владельца сети магазинов "İdeal" под домашний арест

Подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для бывшего владельца сети магазинов "İdeal" Ильгара Исмаилова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании в суде Бинагадинского района было объявлено решение, согласно которому, ходатайство на замену ареста на домашний арест не было удовлетворено.

Адвокат Гюльнар Гулузаде сообщила, что подана апелляционная жалоба.

Отметим, что Ильгар Исмаилов признан виновным по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями).

В его отношении согласно решению суда избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 20 дней.