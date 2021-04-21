https://news.day.az/society/1335993.html В Азербайджане выявлено еще 2075 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2075 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2075 случаев заражения коронавирусом, 2480 человек вылечились, 32 человека скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 305 933 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 269 965 человек вылечились, 4 235 скончались, число активных больных - 31 733.
Проведено 3 141 335 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 12679 тестов на коронавирус.
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