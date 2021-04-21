Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 14 680 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 9 459, вторую дозу получил 5 221 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 366 890, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 908 672, вторую дозу получили 458 218 человек.