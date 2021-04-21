https://news.day.az/society/1336009.html Рейды дорожной полиции в Гахе
Рейды дорожной полиции в Гахе
Сотрудники отдела государственной дорожной полиции Гахского РОП провели очередной рейд с целью обеспечения безопасности движения на дорогах.
Об этом Day.Az сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе мероприятия были выявлены водители, не использующие ремень безопасности и не включающие поворотники.
С ними были проведены профилактические беседы. В отношении 20 водителей, нарушивших ПДД, были составлены административные протоколы.
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