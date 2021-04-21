Рейды дорожной полиции в Гахе

Сотрудники отдела государственной дорожной полиции Гахского РОП провели очередной рейд с целью обеспечения безопасности движения на дорогах.

Об этом Day.Az сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе мероприятия были выявлены водители, не использующие ремень безопасности и не включающие поворотники.

С ними были проведены профилактические беседы. В отношении 20 водителей, нарушивших ПДД, были составлены административные протоколы.