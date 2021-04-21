Болезнь офисных работников и мягких кресел

Сегодня можно с уверенностью сказать, что геморрой - это болезнь цивилизованного мира. По официальным данным, геморроем страдают 118-120 человек из тысячи, но это лишь верхушка айсберга - те, кто прибег к медицинской помощи. "Подпольных" больных намного больше - до 80% населения нашей планеты!

Образ жизни офисного работника, предполагающий сидение на одном месте в неудобной позе по 8 и больше часов, нерациональное питание, хроническое состояние стресса, как следствие - запоры, избыточный вес - все это неизбежно ведет к тому, что развивается геморрой. Но существуют и другие причины развития геморроя: наследственность, тяжелая работа, связанная с большими физическими нагрузками, беременность и роды, злоупотребление алкоголем и даже распространенная привычка засиживаться подолгу. Все эти факторы запускают механизм в развитии геморроя - они приводят к застою крови в геморроидальных сплетениях. Это приводит к переполнению кровью венозной системы, удлинению вен и утончению их стенок, а со временем к образованию геморроидальных узлов.

Возникает геморрой постепенно и незаметно; человек не переживает особых неудобств, разве что время от времени после дефекации может ощущать дискомфорт, болевые ощущения, зуд и жжение в области ануса. Порой у больного бывает ощущение, словно в заднепроходном отверстии находится инородное тело; после дефекации часты длительные ноющие боли. Но геморрой не только вызывает неприятные ощущения - он опасен многочисленными осложнениями в виде железодефицитной анемии, тромбозов и ущемления геморроидальных узлов.

Для профилактики (предотвращения) геморроя важно соблюдать режим питания (сократить потребление фастфуда и питание всухомятку), сократить употребление алкогольных, газированных напитков. Надо вести активный образ жизни (спорт и занятия пешим ходом). При первых же признаках болезни следует начать противгеморройное лечение.

На ранних стадиях возможно консервативное лечение (без операции), но чем более запущена болезнь, тем сложнее будет терапия. Лечение геморроя должно быть комплексным - для нормализации консистенции каловых масс рекомендуется соблюдение диеты, проводится общее (капсулы, таблетки) и местное лечение (мази, гели, кремы, свечи и др.). Местное лечение направлено на ослабление клинических симптомов и снижает риск обострений. Следует отдавать предпочтение мазям - в основе мази - жирные вещества (вазелин и другие масла), а гели и крема частично на водной основе. Мази обладают более сильным лечебным эффектом, поскольку имеют более высокую концентрацию и лучше впитываются в поврежденный участок.

По этой причине для избавления от симптомов геморроя и возвращения к нормальной жизни рекомендуются использовать мази с богатым составом, высоким содержанием компонентов, а также обладающее противовоспалительными, ранозаживляющими, обезболивающими, антибактериальными, кровоостанавливающими свойствами и, конечно же, в экономичной упаковке (чтобы хватало на довольно длительный период).

Лечитесь вовремя, чтобы не было осложнений и операций!

Представленный материал составлен путём обобщения, перевода и систематизации информаций из различных источников в том числе, научно-популярных статей, материалов с интернета, официальных отчётов и т.д.

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