TƏBİB о важности ношения медицинских масок летом

Использование медицинских масок и других средств защиты является обязательным, поскольку они являются важными средствами защиты от коронавируса. Об этом заявил глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев, отвечая на вопрос о необходимости ношения масок в жаркую летнюю погоду, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Скоро лето. Все мы прекрасно помним, как летом 2020 года инфицирование коронавирусной инфекцией достигло своего пика. Был введен ужесточенный карантинный режим, закрыты все объекты, и люди могли покидать место жительства по SMS-разрешению. Если мы не хотим, чтобы события тех дней повторились, то должны проявить сдержанность, понимание и носить медицинские маски", - сказал Алиев.