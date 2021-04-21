Завершилось предварительное следствие по делу Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Илькина Сулейманова, жителя села Дондар Гушчу Товузского района, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней Нармин Гулиевой.

Как сообщает Day.Az, собранные материалы будут отправлены на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Напомним, сожженное тело 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, пропавшей без вести 19 ноября прошлого года, было обнаружено на территории села 6 января этого года. По факту умышленного убийства Н.Гулиевой подозреваемый в совершении этого тяжкого преступления Сулейманов Илькин Ибрагим оглу (1973 г.р.) был задержан и привлечен к следствию.

Были допрошены многочисленные свидетели, назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая, судебно-химическая экспертизы, выполнены другие следственные действия.