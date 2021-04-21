https://news.day.az/society/1336036.html Польза овощей зеленого цвета - ФОТО (R)

Польза овощей зеленого цвета - ФОТО (R)

Общество, 21 апреля 2021 18:00 192
Польза овощей зеленого цвета

Фолиевая кислота - одна из витаминов группы B. Раньше считалось, что фолиевая кислота предназначена только для беременных. Однако представление о том, что фолиевая кислота (витамин B9) важна только для беременных, позже стало мифом. Беременные женщины обязательно должны принимать фолиевую кислоту. Но фолиевая кислота - важный витамин для всех людей.

Недостаток фолиевой кислоты в основном вызывается неправильным питанием. Даже при заболеваниях кишечника и дисбактериозе замедляется всасывание этого витамина. На всасывание фолиевой кислоты отрицательно влияют и противосудорожные препараты, оральные контрацептивы (лекарственные препараты, принимаемые через рот для предохранения от беременности), а также алкоголь (другие вредные привычки).

При недостатке фолиевой кислоты (витамина B9) могут возникнуть следующие ситуации:

Мегалобластная анемия ‒ разновидность малокровия. Симптомы этой болезни ‒ выпадение волос, постоянная усталость, язвы на слизистой оболочке рта и т.д.

Многочисленные проблемы при беременности ‒ преждевременное отслоение плаценты у матери, преждевременные роды, послеродовая депрессия. А у плода - дефект, называемый спинномозговая грыжа, "заячья губа", гидроцефалия и т.д.

Пониженное настроение, которое со временем может привести даже к клинической депрессии.

Когнитивные нарушения ‒ ухудшение памяти, бессонница, беспричинная тревожность и агрессивность.

Так как симптомы неспецифичные, большинство не обращает на них внимание. К сожалению, дефицит фолиевой кислоты является самой распространенной формой авитаминоза. Избыток фолиевой кислоты редко встречающееся состояние, поскольку фолиевая кислота ‒ водорастворимый витамин, при передозировке он выводится почками, не причиняя никакого вреда организму.

У взрослых оптимальная суточная потребность в фолиевой кислоте составляет 400 мкг в сутки, а при беременности потребность немного увеличивается.

Наиболее богата фолиевой кислотой зелень (в переводе с латинского языка "folium" означает "лист"). Шпинат, белая капуста, цветная капуста, листья салата наиболее богаты фолиевой кислотой. Также богаты витамином B9 и грецкие орехи, арахис, помидор, свекла, рис, яйцо и печень. Но нельзя упускать из виду одну вещь. Фолиевая кислота - очень чувствительный витамин. Так как, как и при приготовлении, так и при хранении овощей в холодильнике 70-80% витамина разрушается, полезнее употреблять овощные продукты в свежем и сыром виде. В противном случае в организме наблюдается недостаток фолиевой кислоты. Поэтому рекомендуется принимать препараты, содержащие фолиевую кислоту. Фолиевая кислота входит в состав многих витаминно-минеральных комплексных препаратов. Доказано, что целесообразно применение фолиевой кислоты в изолированном виде. В аптеках есть достаточное количество препаратов содержащих фолиевую кислоту. Достаточно того, чтобы доза выбранного вами препарата соответствовала суточной потребности.

Высококачественные лекарства, натуральные медицинские средства, косметологические средства и средства гигиены, детское питание и предметы медицинского назначения для эффективной и действенной борьбы с различными болезнями, а также против болезни, являющейся основной темой, читаемой вами статьи, вы можете найти, обратившись к 7700 - службе срочной доставки лекарств.

Для заказа, вы можете написать на номер:
+99455 251 77 00 (WhatsApp) или позвонить на номер 7700.
Мобильное приложение aptekonline.az.
Загрузите отсюда:
aptekonline.az/qr
aptekonline.az
onlineaptek.az
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

  • Польза овощей зеленого цвета
  • Польза овощей зеленого цвета
Komissiyasız kredit sifariş et!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Ряд российских авиакомпаний получил разрешение на полеты в Азербайджан 18:22, Экономика 22
Внесена ясность в вопрос выдачи медсправок на платной основе 18:16, Общество 118
Обнародован объем банковских вкладов населения Азербайджана 18:09, Экономика 115
Польза овощей зеленого цвета - ФОТО (R) 18:00, Общество 191
Завершилось предварительное следствие по делу Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин 17:57, Общество 208
Названа дата переговоров Путина и Лукашенко в Москве 17:54, В мире 188
TƏBİB о важности ношения медицинских масок летом - ВИДЕО 17:50, Общество 333
Рейды дорожной полиции в Гахе 17:47, Общество 210
Россия высылает 10 сотрудников посольства США 17:42, В мире 256
Азербайджан выполняет большую работу для обеспечения прочного мира в регионе - посол Индонезии 17:38, Политика 191
Село Баш Гарванд Агдамского района - ВИДЕО 17:33, Политика 230
Болезнь офисных работников и мягких кресел - ФОТО (R) 17:30, Общество 366
На выбор предпринимателей представлены доступные пакеты услуг (R) 17:25, Экономика 248
В МИД России вызван замглавы посольства США 17:22, В мире 282
Путин рассказал о сроках открытия границ для иностранных туристов 17:19, Туризм 424
Украина хочет выйти из еще одного соглашения СНГ 17:16, В мире 365
Полиция Шанхая задержала 20 человек за контрабанду бриллиантов на $6 млн 17:12, В мире 253
Названы районы Баку с высоким содержанием пыли в воздухе - Цифры 17:06, Общество 671
Тесты на беременность - на какой тест мы должны полагаться? - ФОТО (R) 17:00, Общество 358
Решение о допуске японских зрителей на Игры в Токио могут принять в июне 16:56, В мире 246
Новый посол Турции в Азербайджане приступил к исполнению обязанностей 16:52, Политика 320
Мы ужаснулись увиденным нами на освобожденных землях - посол Беларуси 16:47, Политика 622
В Украине продлили режим ЧС и карантин 16:44, В мире 312
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО 16:38, Общество 520
В Азербайджане выявлено еще 2075 случаев заражения коронавирусом - ФОТО 16:34, Общество 1 500
Почтовые операторы Азербайджана и Турции будут предоставлять услуги по более выгодным тарифам 16:29, Экономика 419
В Азербайджане ветеранов войны с ампутированными верхними конечностями обеспечат высокотехнологичными протезами - ФОТО 16:25, Общество 387
Apple iPhone 12 и iPhone 12 mini в новом фиолетовом цвете 16:22, Технологии 457
Башар Асад подал заявку на президентские выборы 16:16, В мире 376
Назван объем средств в Фонде YAŞAT 16:12, Политика 410
Евросоюз рассчитывает внедрить COVID-сертификаты в июне 16:08, В мире 358
Apple показала метки AirTags для поиска вещей 16:03, Технологии 325
Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию 63 участников Отечественной войны 15:57, Политика 343
«Милан» покинул Суперлигу 15:54, Спорт 402
СМИ: Чехия готовит новую высылку российских дипломатов 15:49, В мире 475
Silk Way West Airlines признана «Грузовой авиакомпанией 2020 года» 15:45, Экономика 1 229
Еще 40 семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены квартиры - ФОТО 15:40, Общество 454
У Водонаевой случился микроинсульт - ВИДЕО 15:37, Шоу-бизнес 1 016
Токио-2020: Аргентина попала в одну группу с Испанией, Бразилия с Германией 15:32, Спорт 397
В США камера на груди полицейского сняла убийство афроамериканки - ВИДЕО 15:25, В мире 657
Разрушенное армянами здание редакции газеты в Физули - репортаж Trend TV 15:18, Политика 650
В Индонезии пропала подводная лодка с 53 моряками 15:13, В мире 500
Макгрегор захотел купить "Манчестер Юнайтед" после краха Суперлиги - ВИДЕО 15:06, Спорт 524
Суд не отпустил бывшего владельца сети магазинов "İdeal" под домашний арест 14:59, Общество 671
Известный азербайджанский актер умер от коронавируса 14:55, Культура 1 480
Суперлига умирает, не родившись - ВИДЕО 14:51, Спорт 492
Девять детей пострадали в перестрелке на дне рождения ребенка в США 14:47, В мире 528
Владимир Путин сделал заявление по Карабаху 14:42, Политика 3 079
Мощный взрыв прогремел на оборонном заводе в Израиле - ВИДЕО 14:38, В мире 973
Стало известно, когда начнется импорт "Спутник V" в Индию 14:33, В мире 449
Евросоюз наращивает вакцинацию - ВИДЕО 14:28, В мире 460
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 388 человек 14:12, В мире 449
Texnomart-da Ramazan fürsətləri! - FOTO (R) 14:10, Azərbaycanca 3 022
Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу 14:03, В мире 612
Во Франции прошли массовые протесты полицейских - ВИДЕО 14:00, В мире 577
Teras Park-dan faizsiz Ramazan kampaniyası! (R) 14:00, Azərbaycanca 2 168
В Ханкенди армянки проверяют паспорта у мужчин, опасаясь, что их «похитят азербайджанцы» - ВИДЕО 13:58, Общество 2 057
Министр культуры Анар Керимов заразился коронавирусом 13:53, Общество 972
Губернатор Аризоны объявил режим ЧС на границе с Мексикой 13:48, В мире 503
Нужно ввести локдаун и ограничить междугороднее транспортное сообщение - врач - ВИДЕО 13:46, Общество 1 628
Армения откроет Зангезурский коридор, другой альтернативы нет 13:42, Политика 902
Могут ли безработные пользоваться услугами обязательного медстрахования? 13:40, Общество 1 100
Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла 13:32, Общество 0
Похоронен азербайджанский солдат, погибший пять месяцев назад в Отечественной войне 13:16, Общество 646
На строительство новой школы в Гаджигабуле выделено 1,5 млн манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 13:13, Политика 532
Ahmadli Park-dan faizsiz Ramazan kampaniyası! (R) 13:07, Azərbaycanca 6 512
Выделены средства на строительство автодороги в Гаджигабульском районе - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 12:58, Политика 572
Азербайджан уничтожил всю нашу артиллерию - признание солдата армянской армии 12:54, Политика 1 179
В России выявили 8 271 случай заражения коронавирусом за сутки 12:51, В мире 514
Великобритания и Украина договорились нарастить сотрудничество в военной сфере 12:39, В мире 537
Второй контейнерный поезд из Китая прибыл в Баку 12:29, Экономика 760
Еще один автобусный маршрут в Баку переходит на карточную систему 12:25, Общество 1 394
Обвиненного в убийстве Флойда перевели в тюрьму штата Миннесота - ВИДЕО 12:13, В мире 409
В Азербайджане реконструируются 10 дорог - ФОТО 11:57, Экономика 984
Обнаружено тело подростка, утонувшего в канале в Сиязане 11:47, Общество 668
Динара Алиева, Эльчин Азизов и Азер Заде выступят на сцене Большого театра России 11:43, Культура 887
В выборах президента Сирии впервые примет участие женщина 11:32, В мире 691
Парламент Чехии призвал власти потребовать от России компенсации за взрыв 11:29, В мире 688
Получившего тяжелые ранения в боях участника Отечественной войны обеспечат квартирой и автомобилем 11:27, Общество 778
Телеканал ATV оштрафован, закрылась передача Заура Бахшалиева 11:22, Общество 2 573
"Убирайся вон" - жители Мегри не пустили Пашиняна на местное кладбище - ВИДЕО 11:14, В мире 1 169
“Rabitəbank” valideyn himayəsindən məhrum uşaqları sevindirdi - ФОТО 11:10, Azərbaycanca 566
Фонд «YAŞAT» отправил в Турцию еще 12 тяжелораненых участников войны - ФОТО 11:10, Политика 782
То реванш, то ядерное оружие - что они там в Ереване курят? - Евгений Михайлов для Day.Az 11:08, Политика 2 355
Россия в случае необходимости может приобрести продукцию турецкого оборонпрома - Чавушоглу 11:04, В мире 737
В Мегри начались беспорядки из-за визита Пашиняна - ВИДЕО 11:05, В мире 1 171
При сходе поезда с рельсов в Египте погибли 23 человека 11:01, В мире 619
Если президент США произнесет фразу «геноцид армян», это повредит нашим отношениям - Чавушоглу 10:59, В мире 807
Азербайджанская нефть подорожала 10:56, Экономика 658
Посла Швеции вызвали в МИД Турции 10:50, В мире 979
Полиция задержала девять ковид-больных 10:45, Общество 720
ЕС представляет законопроект об Искусственном интеллекте - ВИДЕО 10:45, Технологии 424
В Совете прессы вакцинировано около 200 журналистов 10:39, Общество 580
Зеленский подписал закон о мобилизации при эскалации в Донбассе 10:37, В мире 765
Село Улашлы Губадлинского района - ВИДЕО 10:28, Политика 699
В Баку женщина пыталась убить своих детей и покончить с собой 10:26, Общество 1 658
В Азербайджане дорожает золото 10:20, Экономика 740
Армения пытается обмануть мировое сообщество - МИД Азербайджана 10:21, Политика 1 049
У молодых людей, переболевших коронавирусом, через 2-3 месяца наблюдаются осложнения 10:11, Общество 1 596
Российские и турецкие беспилотники следят за обстановкой в Карабахе - ВИДЕО 10:07, Политика 1 007
НАТО и Чехия обсудят отношения Москвы и Праги 10:02, В мире 698
Британия начала разрабатывать таблетки от COVID-19 09:49, В мире 843
В США экс-полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда 09:48, В мире 762
В Агстафе оштрафованы организаторы поминок - ФОТО 09:45, Общество 784
Су-57 доработают для управления группой беспилотников - СМИ 09:42, В мире 779
Эрдоган назначил трех новых министров 09:41, В мире 804
График телеуроков на 21 апреля - ФОТО 09:31, Общество 648
В Баку на крыше здания обнаружено тело 25-летней девушки 09:32, Общество 1 797
Европейская Суперлига расформирована 09:29, Спорт 905
Еще две школы в Азербайджане закрылись из-за коронавируса 09:22, Общество 926
Полицейский застрелил темнокожую девочку в США 09:20, В мире 934
Два актера использовали одну и ту же медицинскую маску в эфире Xəzər TV - ВИДЕО 09:18, Общество 1 101
В Баку участники ДТП избили виновника аварии - ФОТО 09:06, Общество 2 360
Число заразившихся COVID-19 в мире за неделю выросло на 14% 08:48, В мире 748
Саратовский театр показал «Тысячу и одну ночь» Фикрета Амирова 08:32, Культура 813
Тайны Баку: Исмаилие – красота, родившаяся из трагедии - ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 08:15, Культура 1 725
Армяне требуют от ПАСЕ и ООН закрыть парк в Баку - мораль дикарей 08:00, Политика 4 046
В Баку почтили память Насибы Зейналовой - ФОТО 07:46, Культура 1 172
Ассоциация страховщиков Азербайджана обновила соглашение о сотрудничестве с ARPA 07:29, Экономика 884
Более 656 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки 07:07, В мире 878
Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры 06:17, Это интересно 1 021
Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч евро на обеспечение равного доступа к вакцинам 04:10, В мире 1 122
Илон Маск потерял 5 миллиардов долларов из-за новостей о ДТП 03:37, В мире 1 290
Британия объявила о создании международной группы по противостоянию пандемиям 03:05, В мире 1 183
В США разрабатывают новые нормативы для сигарет 02:17, В мире 1 365
Незаметные глазу камеры встроят в смартфоны 01:16, Технологии 1 572
В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от COVID-19 00:47, В мире 1 425
«Гриша ААА» и армянская «грязная бомба» - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 00:35, Политика 2 868
Президент Ильхам Алиев: В Карабахской зоне также будут функционировать промышленные парки 00:26, Политика 1 357
Президент Ильхам Алиев: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах 00:24, Политика 1 431
Почему в Азербайджане не ужесточили карантин? - объясняет глава рабочей группы TƏBİB 00:20, Общество 5 705
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем будет дан старт строительству нового аэропорта в Зангиланском районе 00:17, Политика 1 385
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что до конца мая будет представлена предварительная версия генерального плана города Агдам 00:15, Политика 1 298
В США за сутки выявили почти 68 тысяч случаев COVID-19 00:11, В мире 1 279
Президент Ильхам Алиев: Наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды 00:06, Политика 1 326
Президент Ильхам Алиев: До конца нынешнего года завершится снабжение освобожденной территории электроэнергией 00:04, Политика 1 344
В Баку горит жилое здание 00:01, Общество 2 572
Президент Ильхам Алиев: В целом, планируется создать около пятидесяти агропарков 20 апреля 23:52, Политика 1 326
Президент Ильхам Алиев: Основная цель создания крупных агропарков - обеспечение продовольственной безопасности 20 апреля 23:49, Политика 1 282
Президент Чада погиб в бою c повстанцами - ВИДЕО 20 апреля 23:44, В мире 1 663
Президент Ильхам Алиев: Мы видим результаты работы, осуществленной нами в Гаджигабульском районе 20 апреля 23:42, Политика 1 236
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад 20 апреля 23:41, Политика 1 427
Как повысить транзитный потенциал Азербайджана - ответ Госкомтаможни 20 апреля 23:27, Экономика 1 401
Пашинян тайно отправился в Зангезур - ПОДРОБНОСТИ 20 апреля 23:13, В мире 2 041
Проведен семинар для курсантов военного училища - ФОТО - ВИДЕО 20 апреля 22:58, Политика 1 300
Испанский суд предостерег ФИФА и УЕФА 20 апреля 22:42, Спорт 1 516
Ученые сравнили заразность британского и обычного вариантов COVID-19 20 апреля 22:26, Медицина 1 273
Нагорный Карабах страдал от армянской оккупации почти 30 лет – турецкий депутат 20 апреля 22:11, Политика 1 614
Премьер-министры Азербайджана и России обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества 20 апреля 21:55, Политика 1 457
Армения должна отказаться от реваншистского мышления - депутат 20 апреля 21:49, Политика 1 399
Еще новости