Польза овощей зеленого цвета - ФОТО (R)

Фолиевая кислота - одна из витаминов группы B. Раньше считалось, что фолиевая кислота предназначена только для беременных. Однако представление о том, что фолиевая кислота (витамин B9) важна только для беременных, позже стало мифом. Беременные женщины обязательно должны принимать фолиевую кислоту. Но фолиевая кислота - важный витамин для всех людей.

Недостаток фолиевой кислоты в основном вызывается неправильным питанием. Даже при заболеваниях кишечника и дисбактериозе замедляется всасывание этого витамина. На всасывание фолиевой кислоты отрицательно влияют и противосудорожные препараты, оральные контрацептивы (лекарственные препараты, принимаемые через рот для предохранения от беременности), а также алкоголь (другие вредные привычки).

При недостатке фолиевой кислоты (витамина B9) могут возникнуть следующие ситуации:

Мегалобластная анемия ‒ разновидность малокровия. Симптомы этой болезни ‒ выпадение волос, постоянная усталость, язвы на слизистой оболочке рта и т.д.

Многочисленные проблемы при беременности ‒ преждевременное отслоение плаценты у матери, преждевременные роды, послеродовая депрессия. А у плода - дефект, называемый спинномозговая грыжа, "заячья губа", гидроцефалия и т.д.

Пониженное настроение, которое со временем может привести даже к клинической депрессии.

Когнитивные нарушения ‒ ухудшение памяти, бессонница, беспричинная тревожность и агрессивность.

Так как симптомы неспецифичные, большинство не обращает на них внимание. К сожалению, дефицит фолиевой кислоты является самой распространенной формой авитаминоза. Избыток фолиевой кислоты редко встречающееся состояние, поскольку фолиевая кислота ‒ водорастворимый витамин, при передозировке он выводится почками, не причиняя никакого вреда организму.

У взрослых оптимальная суточная потребность в фолиевой кислоте составляет 400 мкг в сутки, а при беременности потребность немного увеличивается.

Наиболее богата фолиевой кислотой зелень (в переводе с латинского языка "folium" означает "лист"). Шпинат, белая капуста, цветная капуста, листья салата наиболее богаты фолиевой кислотой. Также богаты витамином B9 и грецкие орехи, арахис, помидор, свекла, рис, яйцо и печень. Но нельзя упускать из виду одну вещь. Фолиевая кислота - очень чувствительный витамин. Так как, как и при приготовлении, так и при хранении овощей в холодильнике 70-80% витамина разрушается, полезнее употреблять овощные продукты в свежем и сыром виде. В противном случае в организме наблюдается недостаток фолиевой кислоты. Поэтому рекомендуется принимать препараты, содержащие фолиевую кислоту. Фолиевая кислота входит в состав многих витаминно-минеральных комплексных препаратов. Доказано, что целесообразно применение фолиевой кислоты в изолированном виде. В аптеках есть достаточное количество препаратов содержащих фолиевую кислоту. Достаточно того, чтобы доза выбранного вами препарата соответствовала суточной потребности.

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