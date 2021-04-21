Внесена ясность в вопрос выдачи медсправок на платной основе

В Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию внесли ясность в вопрос в связи с выдачей на платной основе справок о состоянии здоровья.

В ответ на запрос АПА в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию сообщили, что в пакет услуг ОМС входят только справки о текущем обследовании состояния здоровья детей до 18 лет и медицинском освидетельствовании призывников, передает Day.Az.

Медицинская справка о состоянии здоровья для получения водительских прав и для предоставления по месту работы не входят в пакет услуг ОМС.

В Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию назвали цены на справки.

"Медицинская справка для получения водительского удостоверения составляет 30 манатов (включая НДС), справка о состоянии здоровья для предоставления по месту работы - 15 манатов (включая НДС). В некоторых случаях для справки о состоянии здоровья для предоставления по месту работы дополнительно может потребоваться обследование у квалифицированных врачей (например, психолога, нарколога). При этом сумма определяется в зависимости от обследований", - говорится в сообщении.

В Госагентстве также отметили, что справки для граждан, относящихся к облигатным группам (гражданам, работающим в различных сферах, требующим прохождения медицинских осмотров при поступлении на работу и в последующем), выдаются бесплатно.