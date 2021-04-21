В Сабирабаде умерла 22-летняя беременная женщина

В Сабирабаде скончалась 22-летняя беременная женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, у жительницы села Шахрияр Сабирабадского района Азизовой Арифы Ариф гызы 1999 года рождения, находящейся на 17 неделе беременности, резко ухудшилось самочувствие. Женщина скончалась по прибытии в Сабирабадскую районную больницу.

Для выяснения причины смерти назначена медицинская экспертиза, проводится расследование.