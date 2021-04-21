Опубликован отчет фонда YAŞAT по направлениям деятельности

Опубликован отчет по направлениям деятельности фонда YAŞAT, созданного указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года для поддержки обеспечения лиц, раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана, и семей шехидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на 20 апреля 2021 года в фонд поступили средства в размере 31 020 243,38 маната. За счет этих средств были проведены встречи с членами семей 2881 шехида и 2735 ранеными - всего 14 240 человек, были взяты на учет их потребности (на сайте yashat.gov.az) и приняты обязательства по выполнению обращений 5775 человек.

Всего по направлениям деятельности фонда израсходованы средства в размере 19 146 142,77 маната. За счет этих средств улучшены жилищные условия членов семей 1331 шехида, 1605 раненых и шести пропавших без вести, взяты под контроль вопросы в связи с образованием 33 членов семей шехидов и двух раненых. Кроме того, погашены потребительские кредиты 493 членов семей шехидов, 426 раненых и четырех пропавших без вести, удовлетворены медицинские потребности 621 члена семей шехидов и 176 раненых.

Фонд YAŞAT также оплатил необходимые медицинские расходы в связи с рождением 59 детей шехидов, открыл счета в банке на имя каждого ребенка и внес депозиты в размере 5000 манатов. Эти дети смогут снять средства с начисленными процентами по достижении 18-летия.

Помимо этого, на лечение в Турцию были отправлены 63 тяжелораненых, семь из которых выздоровели и вернулись на родину. Более 150 раненых были осмотрены турецкими врачами, прибывшими в нашу страну при поддержке фонда YAŞAT.

Наряду с этим из Израиля были приглашены восемь специалистов по лечению военных травм, были прооперированы 30 ветеранов с ранениями глаз, из них зрение пяти человек было восстановлено. Одному человеку была сделана операция по восстановлению слезного мешка и установке протеза глаза, четверым - пластическая операция по восстановлению век, 51 человек получил глазные протезы, для еще четырех лиц заказаны такие протезы, один человек от глазного протеза отказался, 82 человека прошли обследование.

10 марта 2021 года врач, приглашенный из Турецкой Республики, осмотрел тяжелораненых ветеранов, находящихся в коме.

Делегация во главе с председателем Госагентства по оказанию услуг гражданам и инновациям при Президенте Азербайджана 10-13 совершила визит в Турцию, где были достигнуты договоренности о сотрудничестве между фондами при ВС Турции и Фондом YAŞAT.

Помимо этого, по инициативе Фонда YAŞAT турецким фондом "Звезды Родины" была организована поездка 10 детей азербайджанских шехидов в Турцию для участия в ряде мероприятий, посвященных отмечаемому 18 марта в Турции Дню памяти шехидов, а также в мероприятии в связи с 106-летием победы в битве при Чанаккале.

При совместной организации YAŞAT и торговой сети BRAVO семьям погибших и тяжело раненым, оказавшимся на постельном лечении в медицинских учреждениях, было роздано четыре тысячи коробок новрузских подарков на сумму 368 тысяч манатов.

Между отделом Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и инновациям при Президенте Азербайджана по делам Фонда YAŞAT, международной гуманитарной братской платформой "Одна нация, одно сердце" и Ассоциацией бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана 16 апреля был подписан протокол о намерениях по сотрудничеству.

Между фондом YAŞAT , Бакинским лицеем им. Ататюрка и другими учебными заведениями был подписан документ, предусматривающий получение детьми шехидов бесплатного образования, а также представление льгот в размере 50% детям лиц с инвалидностью.

Отметим, что для обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az. Все расходы в виде поименного списка указаны в разделе отчетов на сайте вместе с документами и видео, подтверждающими оплату.