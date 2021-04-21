В Сети появились скандальные кадры с участием экс-депутата Гусейнбалы Мираламова

В социальных сетях были распространены кадры, на которых запечатлен нелицеприятный поступок бывшего депутата Милли Меджлиса Гусейнбалы Мираламова в отношении своей сотрудницы.

Как сообщает Day.Az, кадры вызвали недовольство азербайджанских пользователей социальных сетей, которые осудили действия экс-депутата.