https://news.day.az/society/1336077.html В Сети появились скандальные кадры с участием экс-депутата Гусейнбалы Мираламова - ВИДЕО
В Сети появились скандальные кадры с участием экс-депутата Гусейнбалы Мираламова - ВИДЕО
В социальных сетях были распространены кадры, на которых запечатлен нелицеприятный поступок бывшего депутата Милли Меджлиса Гусейнбалы Мираламова в отношении своей сотрудницы.
Как сообщает Day.Az, кадры вызвали недовольство азербайджанских пользователей социальных сетей, которые осудили действия экс-депутата.
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