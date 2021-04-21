В Баку горят дома

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в сносимых частных домах на улице Ибрагима Абилова в Ясамальском районе Баку.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Отмечается, что пожар пока не потушен.

Дополнительная информация будет предоставлена позже, отметили в ведомстве.