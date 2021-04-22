Гусейнбала Миралимов освобожден от должности

Бывший депутат Гусейнбала Мираламов освобожден с должности заведующего кафедрой нефтегазовой инженерии Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на AZXEBER.COM, директор департамента по связям с общественностью и маркетинга Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АДНГУ) Бахруз Назаров заявил о том, что сегодня утром Мираламов был освобожден от должности по собственному желанию.

Напомним, накануне в социальных сетях были распространены видеокадры непристойного поведения экс-депутата Гусейнбалы Мираламова. Кадры вызвали бурное обсуждение и недовольство азербайджанских пользователей соцсетей.