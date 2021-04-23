Гусейнбала Мираламов попал на шоу Джимми Киммела

Неэтичное поведение экс-депутата Гусейнбалы Мираламова на видеозаписях, распространенных в социальных сетях, попало на всемирно известное американское шоу Джимми Киммела.

Как передает Day.Az, в своем монологе, который имел место в передаче от 22 апреля, Киммел показал цикл роликов, на которых были запечатлены "маленькие сюпризы" из ZOOM-конференций по всему миру. Среди этих роликов оказался и Гусейнбала Мираламов, чье поведение ранее вызвало серьезные обсуждения в азербайджанском обществе.

"Кажется мы нашли следующего губернатора Нью-Йорка, упс", - пошутил Джимми Киммел.