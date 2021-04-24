Улицы Баку вновь дезинфицируются

В соответствии с поручениями и указаниями руководства страны в связи с мерами по борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) в Азербайджане, Исполнительной властью города Баку продолжается реализация в столице мер по борьбе с эпидемией.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, учитывая текущую ситуацию с коронавирусом (COVID-19) в городе Баку, с утра 24 апреля структуры Исполнительной власти города Баку в четвертый раз в текущем году, а с начала контрпандемических мероприятий в стране - уже в 22-й раз проводят дополнительные усиленные дезинфекционные работы на главных улицах и проспектах с привлечением 40 единиц спецтехники и 2000 сотрудников служб коммунального хозяйства.

В течение дня дезинфекция будет проводиться на улицах, в поселках и жилых массивах столицы, а также на центральных дорогах. Учитывая определенную токсичность используемых при этом веществ, жители столицы накануне предупреждены посредством СМИ.

Наряду с дезинфекционными работами, проводимыми на улицах, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку в соответствии со специальным графиком продолжают сантитарно-профилактические и дезинфекционные мероприятия в жилых зданиях, находящихся на балансе департамента, в кабинах лифтов, на спортивно-развлекательных сооружениях во дворах, на контейнерных площадках, куда сбрасываются бытовые отходы.

Отмечается, что обширные дезинфекционные мероприятия будут проведены во всех районах столицы в течение дня, и эти мероприятия будут продолжены.

Просьба к гражданам строго соблюдать правила карантина, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса.