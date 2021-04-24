В Астаре сгорел 8-комнатный дом

В Астаре произошел пожар в восьмикомнатном доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в селе Шеметук загорелись конструкции двухэтажного 8-комнатного дома общей площадью 180 кв. м. Близлежащие строения защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.