https://news.day.az/society/1336811.html В Гаджигабуле зараженный коронавирусом мужчина занимался частным извозом - ФОТО
В Гаджигабуле зараженный коронавирусом мужчина занимался частным извозом - ФОТО
Отделение полиции Гаджигабульского района продолжает принимать меры по предотвращению распространения вируса COVID-19.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных Гаджигабульским отделением полиции, было установлено, что житель района Эльчин Гахраманов, у которого выявили коронавирус, покинул место лечения, нарушив таким образом правила карантина.
Гахраманов занимался извозом на личном втомобиле ВАЗ-2107. Людям, которые контактировали с ним, рекомендуется обратиться в соответствующее медицинское учреждение.
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