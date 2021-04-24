В Гаджигабуле зараженный коронавирусом мужчина занимался частным извозом

Отделение полиции Гаджигабульского района продолжает принимать меры по предотвращению распространения вируса COVID-19.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных Гаджигабульским отделением полиции, было установлено, что житель района Эльчин Гахраманов, у которого выявили коронавирус, покинул место лечения, нарушив таким образом правила карантина.

Гахраманов занимался извозом на личном втомобиле ВАЗ-2107. Людям, которые контактировали с ним, рекомендуется обратиться в соответствующее медицинское учреждение.