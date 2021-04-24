В Баку при организации АзИз прошел конкурс "Неделя еврейской кухни"

В дни светлого праздника Песаха в городе Баку прошел очень интересный и вкусный конкурс "Неделя еврейской кухни" при поддержке посольства Израиля в Азербайджане, Музея горских евреев и организации АзИз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, организатором конкурса являлась Фахранда Гасанзаде, владелица НПО в поддержку развития туризма и национальной кухни, автор кулинарной группы в facebook Azeri Home Chef, в рамках которого проводились огромное количество кулинарных мероприятий и проектов.

В теченик недели участники и гости группы стали свидетелями приготовления различных блюд еврейской кухни. Своих работы присылали сотни людей из разных стран, что добавляло конкурсу особый интерес со стороны общественности. В итоге почти 400 блюд участвовали в конкурсе. Зрители конкурса увидели все разнообразие еврейской кухни, а также узнали все переплетение культур, благодаря которому, еврейские блюда несли в себе частичку многих кухонь мира.

В роли жюри проекта выступили: Посол государства Израиль в Азербайджане, директор Музея Горских евреев Игорь Шаулов и Вахид Байрамов председатель Международной Ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз". Выбор был непростой, среди сотен блюд было трудно выбрать несколько, учитывая то, что и вкусы у судей были разными. И, наконец, 13 апреля были оглашены результаты конкурса. Для участников стало сюрпризом то, что наряду с победителями дополнительно награждались еще 5 участников и были отмечены ещё 5 авторов блюд, которые жили вне пределов Азербайджана.

Победители были приглашены в посольство государства Израиль в Азербайджане и награждены ценными подарками от партнеров и спонсоров конкурса. Главным подарком же были авиабилеты в государство Израиль, конечно же, когда откроются авиарейсы.



Десятки тысяч людей познакомились с богатым наследием еврейской культуры, что не могло радовать партнеров и организатора конкурса. Организаторы проекта планируют проводить это мероприятие каждый год.