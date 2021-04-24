Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на южный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13 градусов, днем-19-23 градуса тепла, в Баку ночью - 11-13 градусов, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба , относительная влажность воздуха 65-75 процентов ночью, 45-50 процентов днем.

25 апреля в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла.