Первого заместителя министра здравоохранения Теймура Мусаева представили коллективу

24 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов представил коллективу ведомства первого заместителя, исполняющего обязанности министра здравоохранения Теймура Мусаева.

Как сообщили Day.Az в Минздраве, в мероприятии приняли участие члены коллегии министерства.

Премьер-министр поздравил Теймура Мусаева с назначением и пожелал ему успехов в работе.

Теймур Мусаев в свою очередь поблагодарил руководство страны за оказанное ему высокое доверие. Он отметил, что по инициативе Президента Азербайджана молодым, профессиональным и патриотическим кадрам оказано доверие во всех сферах. Замминистра добавил, что всегда будет руководствоваться принципами государственности, высокого профессионализма, прозрачности и справедливости.

В завершение Теймур Мусаев пожелал успехов коллективу ведомства.