В Гяндже обнаружены боеприпасы

Сотрудники патрульно-постовой службы ГУП Гянджи обнаружили боеприпасы на территории, предназначенной для бытовых отходов, сообщает Day.Az со ссылкой на гянджинскую региональную группу пресс-службу МВД Азербайджана.

Сотрудники Агентства по разминированию немедленно прибыли не место.

При исследовании местности были обнаружены и изъяты граната РГД и одна Ф-1 вместе с зажигательной смесью, а также 102 патрона различных калибров для автомата и пистолета.

По данному факту ведется расследование.