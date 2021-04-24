https://news.day.az/society/1336900.html В Гяндже обнаружены боеприпасы - ФОТО
В Гяндже обнаружены боеприпасы - ФОТО
Сотрудники патрульно-постовой службы ГУП Гянджи обнаружили боеприпасы на территории, предназначенной для бытовых отходов, сообщает Day.Az со ссылкой на гянджинскую региональную группу пресс-службу МВД Азербайджана.
Сотрудники Агентства по разминированию немедленно прибыли не место.
При исследовании местности были обнаружены и изъяты граната РГД и одна Ф-1 вместе с зажигательной смесью, а также 102 патрона различных калибров для автомата и пистолета.
По данному факту ведется расследование.
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