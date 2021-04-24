https://news.day.az/society/1336940.html В Азербайджане выявлено еще 1676 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1676 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 676 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровело 2 168 человек, скончались - 35, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 311 465 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 276 934 человек вылечились, 4 342 - скончались, число активных больных составляет 30 189.
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 3 178 044 теста на COVID-19, а за последние сутки - 13 070 тестов на коронавирус.
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