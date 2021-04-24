Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 16 090 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 8 830, вторую дозу получили 7 260 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 412 481, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 934 906, вторую дозу получили 477 575 человек.