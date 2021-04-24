https://news.day.az/society/1336954.html Еще три школы в Азербайджане перешли на дистанционное обучение
Еще три школы в Азербайджане перешли на дистанционное обучение
В Агдашском районе Азербайджана еще три средние школы перешли на дистанционное обучение.
Как передает Day.Az, результаты тестов на COVID-19 оказались положительными у некоторых учителей и учащихся школы №3 имени Бакира Набиева, средней школы №7 имени Парвиза Бабаева и гуманитарной гимназии имени Магсуда Шейхзаде.
В связи с этим районным Центром гигиены и эпидемиологии было принято решение с 24 апреля перевести учебный процесс в этих учебных заведениях на дистанционное обучение.
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