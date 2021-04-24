В Шуше обнаружены боеприпасы

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции и военнослужащими внутренних войск совместно с соответствующими структурами Службы государственной безопасности, на территории города Шуша были обнаружены 11 ракетных установок различных типов, 4 гранатомета, один автомат, 14 гранат различных типов, 4 снаряда для гранатометов, 32 магазина для автоматов, одно устройство связи, 19 140 патронов разных калибров и другие боеприпасы.