В Баку в рамках проекта «Зеленый марафон» прошла очередная акция по посадке деревьев

В Азербайджане по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Республиканского марафона озеленения" (Зеленый марафон) прошла очередная акция по посадке деревьев.

Как сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на объединение, при совместной организации IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана 24 апреля в бакинском поселке Ходжасан прошло очередное мероприятие, на котором присутствовал и министр экономики Микаил Джаббаров. В ходе акции с участием волонтеров было посажено в соответствии с почвенно-климатическими условиями 1200 деревьев разных пород.

Основная цель проекта "Зеленый марафон" - это увеличение "зеленых" зон, популяризация посадки деревьев и вклад в охрану окружающей среды, увеличение биоразнообразия флоры и повышение осведомленности о защите зеленых насаждений.

Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов продолжает масштабную деятельность по посадке деревьев во всех регионах страны, уделяя особое внимание увеличению "зеленых" зон, которые играют неоценимую роль в улучшении общей экологической ситуации и минимизации вредных воздействий, связанных с изменением климата.

Поставив цель посадить около одного миллиона деревьев по всей стране за весенний и осенний сезоны, партнеры проекта призывают всех поддержать эту полезную инициативу и объединиться во имя "зеленого" будущего нашей природы.