Денежная единица, меры веса и измерения Карабахского ханства

Одним из атрибутов независимости государства является его денежная единица. После того, как в середине XVIII века резиденция Карабахского правителя была перенесена в Шушу, в монетном дворе, созданном по указанию Панахали хана, началась чеканка монет. Карабахское ханство имело не только свои денежные единицы, но также и меры веса и измерения.

Автор более 20 книг по истории и этнографии Карабаха, исследователь Васиф Гулиев в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ рассказал о денежных единицах Карабахского ханства, передает Day.Az.

"Панахабади - денежная единица и один из государственных атрибутов Карабахского ханства чеканился в Панахабаде (Шуше). В народе его называли"панабад" или "панават". Эта серебряная монета была равноценна царской 5-копеечной монете старого образца и половине иранского грана. На лицевой стороне монеты было указано ее название, а на оборотной стороне - фраза "Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - пророк Его".

6 панахабади образовывали один манат, а 8 - "карабахский тумен". Панахабади был в обращении практически во всех азербайджанских ханствах и странах Ближнего Востока, став основным средством развития экономических связей и торговли. Панахабади, выпущенный в обращение в середине XVIII века, до 30-х годов XX века использовался в странах Ближнего Востока и Средней Азии.

Появлению монеты "Сахибгран" предшествовали исторические перепетии. После убийства в Шуше правителя Ирана Ага Мухаммед шаха Каджара, карабахский хан Ибрагимхалил хан Джеваншир стал чеканить серебряные монеты "сахибгран" достоинством в 35,5 гяпик, чтобы наладить пошатнувшиеся отношения с Ираном. "Сахибгран" считался титулом некоторых правителей, в том числе и Тамерлана. В карабахском ханстве эта денежная единица назывались "Фаталишахи" в честь правителя Ирана Фатали шаха Каджара. Эти деньги были в обращении до вхождения Карабаха в состав России.

Во времена Карабахаских ханств имелась мера веса "истил", равная примерно 800 граммам, а в некоторых местах 1 килограмму. Во времена ханств в Карабахе единицей измерения был "ханский аршин". Он превышал нынешний метр на пять-десять сантиметров.

Слово "аршинмалчи" тоже возникло в Шуше. Так называли продавца, торговавшего различными тканями на улице, ходя по дворам и кварталам. Этимология этого слова такова: "аршин", как известно, мера длины, равная 71 см, "мал" в переводе с азербайджанского "товар", а словообразующий суффикс "чи" указывает на род деятельности. "Аршин мал алан" дословно означает "покупающий товар, измеряемый аршином".

Зародившаяся в Шуше деятельность торговца тканями - аршинмалчи с середины XIX века стала родом занятия, а впоследствии превратилась в профессию. Аршинмалчи назывались мелкие торговцы. В отличие от купцов, аршинмалчи имели право посещать женские собрания и были вхожи в любой дом. Почти у всех аршинмалчи был красивый, бархатистый голос. Они ходили по дворам с мешком за спиной и напевали традиционные восточные мелодии. Это нашло отражение в знаменитой музыкальной комедии Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".