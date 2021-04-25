https://news.day.az/society/1337101.html Тяжелое ДТП в Саатлы, 4 пострадавших
Тяжелое ДТП в Саатлы, 4 пострадавших
В Саатлинском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Деде Горгуд легковой автомобиль марки "ВАЗ 2107" столкнулся с трактором.
В результате аварии находившиеся в легковом автомобиле 4 человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ширванскую и Саатлинскую больницы.
По факту проводится расследование.
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