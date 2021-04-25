Тяжелое ДТП в Саатлы, 4 пострадавших

В Саатлинском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Деде Горгуд легковой автомобиль марки "ВАЗ 2107" столкнулся с трактором.

В результате аварии находившиеся в легковом автомобиле 4 человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ширванскую и Саатлинскую больницы.

По факту проводится расследование.