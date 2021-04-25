TƏBİB и правоохранительные органы будут принимать меры в отношении врачей, требующих взятки

Совместно с правоохранительными органами будут приниматься соответствующие меры против лиц, совершающих негативные действия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

В сообщении TƏBİB говорится: "В некоторых СМИ распространилась информация о том, что арестованный главврач Зыхского госпиталя модульного типа МЧС Имран Агаев и другие сотрудники работали по контракту с Объединением по управлению территориальными медицинскими подразделениями. Однозначно заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Никаких контрактов между TƏBİB и МЧС, или его больницей не подписывалось. Госпиталь действует при Медицинской службе МЧС, и не может быть речи о вмешательстве или контроле в той или иной форме со стороны TƏBİB в отношении деятельности главного врача и персонала госпиталя".

Также в сообщении отмечается, что TƏBİB неоднократно обращался к общественности с просьбой информировать правоохранительные органы в случае возникновения каких-либо негативных ситуаций: "Кроме того, в связи с выявлением медицинских работников, допустивших нарушения в своей работе, нами до настоящего времени также был принят ряд мер. Лица, допустившие нарушения, занимавшиеся незаконной деятельностью, были уволены с занимаемых должностей, сменились руководители многих медицинских учреждений. В дальнейшем TƏBİB продолжит серьезную борьбу в этом направлении, будут приниматься соответствующие меры совместно с правоохранительными органами против тех, кто совершает негативные действия, независимо от их личности".