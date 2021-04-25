В Азербайджане выявлен еще 1541 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлен еще 1 541 случай заражения коронавирусом (COVID-19), 2 245 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

29 пациентов с коронавирусом скончались.