Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 10 814 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 192, вторую дозу получили 6 622 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 423 295, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 939 098, вторую дозу получили 484 197 человек.