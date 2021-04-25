https://news.day.az/society/1337158.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 10 814 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 192, вторую дозу получили 6 622 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 423 295, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 939 098, вторую дозу получили 484 197 человек.
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