https://news.day.az/society/1337161.html В Шамкире оштрафовали организатора и участников поминок - ФОТО
В Шамкире оштрафовали организатора и участников поминок - ФОТО
Сотрудники Шамкирского РОП в ходе рейда установили, что в нарушение правил карантинного режима на территории района были организованы поминки.
Об этом сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
В отношении организатора и участников мероприятия (10 человек) были составлены протоколы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима) Кодекса об административных проступках АР, они были оштрафованы.
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