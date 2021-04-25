В Шамкире оштрафовали организатора и участников поминок

Сотрудники Шамкирского РОП в ходе рейда установили, что в нарушение правил карантинного режима на территории района были организованы поминки.

Об этом сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

В отношении организатора и участников мероприятия (10 человек) были составлены протоколы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима) Кодекса об административных проступках АР, они были оштрафованы.