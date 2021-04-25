В Огузе утонул 62-летний мужчина, ловивший рыбу на озере.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вечером на административной территории села Гарабулаг. Житель села Беюк Союдлю 63-летний Васильков Алексей Александрович утонул, по неосторожности упав в воду во время рыбалки на искусственном озере, созданном в бассейне реки Турьянчай. Сотрудники правоохранительных органов района проводят расследование на месте происшествия.