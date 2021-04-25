https://news.day.az/society/1337200.html Раненый в Отечественной войне азербайджанской военнослужащий стал шехидом
Раненый в Отечественной войне азербайджанской военнослужащий стал шехидом
Раненый в Отечественной войне военнослужащий азербайджанской армии стал шехидом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом предоставили его родственники.
Гусейн Халилов являлся жителем поселка Нардаран Сабунчинского района. Он был тяжело ранен в боях за город Шуша и помещен в госпиталь.
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