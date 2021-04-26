Еще одна школа в Азербайджане перешла на дистанционное обучение

Еще одна школа в Мингячевире временно перешла на дистанционное обучение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, традиционное обучение в городской средней школе № 6 временно приостановлено из-за регистрации коронавирусной инфекции среди коллектива.

После этого обучение в школе будет проходить дистанционно.