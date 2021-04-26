График телеуроков на 26 апреля

Объявлено расписание телеуроков для школьников на 26 апреля в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке Министерства образования на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Минобразования.

Кроме того, их можно посмотреть на YouTube-канале ведомства, в аккаунте видеоуроков в Facebook, а также на странице телеканала Təhsil.