https://news.day.az/society/1337272.html Похоронен военнослужащий, получивший ранения в боях за Шушу
Похоронен военнослужащий, получивший ранения в боях за Шушу
Похоронен погибший военнослужащий азербайджанской армии.
Как сообщает Day.Az, раненный в боях за Шушу военнослужащий азербайджанской армии Халилов Гусейн Расим оглу скончался спустя полгода.
Его тело было доставлено в родной поселок Нардаран Сабунчинского района столицы, где он вырос. Г.Халилов похоронен в Нардаране.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре