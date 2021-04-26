Похоронен военнослужащий, получивший ранения в боях за Шушу

Похоронен погибший военнослужащий азербайджанской армии.

Как сообщает Day.Az, раненный в боях за Шушу военнослужащий азербайджанской армии Халилов Гусейн Расим оглу скончался спустя полгода.

Его тело было доставлено в родной поселок Нардаран Сабунчинского района столицы, где он вырос. Г.Халилов похоронен в Нардаране.